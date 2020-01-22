國際財經

上周二(1月14日)倫敦金曾一度跌至七日低位1535.76美元，但金價在短短一周內從近七年新高1611.24美元大跌逾70美元，很快吸引技術買盤的支持，加上環球央行貨幣政策普遍維持寬鬆，上周三(1月15日)美國聯儲局公布的經濟褐皮書顯示美國通脹壓力仍然較低，加強了市場對於美國利率維持不變的預期，倫敦金其後逐步回升，最終於1557.25美元收市，全周跌幅收窄至0.3%。

本周一(1月20日)國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望報告》，將2019年和2020年全球經濟增長預期分別下調0.1%至2.9%和3.3%。IMF認為儘管貿易方面出現利好消息且英國出現「無協議脫歐」的憂慮減弱，但美國和歐盟之間可能出現新的貿易緊張局勢，中美之間的貿易緊張局勢也可能重現，加上不斷加劇的地緣政治風險和社會動盪，令全球經濟面臨的風險仍偏向下行。該報告加劇了市埸的負面情緒，環球股市於周二(1月21日)大跌，倫敦金在亞洲時段漲至1568.47美元，刷新自1月8日以來的近兩周新高。

惟金價升勢未能持續，鑑於美國總統特朗普再度「出口術」抨擊聯儲局貨幣政策，美國股市於同日晚上大幅回升，拖累倫敦金由升轉跌，金價曾大幅下跌逾20美元至1546.17美元。市埸應留意美國將於周五(1月24日)22:45公佈1月製造業採購經理指數(PMI)，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金創近七年新高1611.24美元後大幅回落，並跌破1548美元(由2019年11月12日低位1445.46至2020年1月8日高位1611.24上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)至七日低位1535.76美元，之後金價一直於1535-1565美元水平整固，並於日線圖形成小三角形。若金價能升穿三角形頂部1562美元水平的話，後市或有機會嘗試再度挑戰1600美元關口；相反，若金價跌穿三角形底部1548美元水平的話，金價很大機會下試1535美元，甚至是1520美元水平。

交易策略方面，早前於1月15日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待金價回落至1518-1520美元買入，上望1548美元，跌穿1515美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供