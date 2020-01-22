國際財經 即巿股評

內地武漢肺炎爆發，過去兩日震散港股，周一及周二恒指大跌過千點，港股今日終於反彈，暫時在2018年1月延伸的下降軌拉鋸(圖一)。

美股昨晚表現原先硬淨，但美國西雅圖確診有第一個「中招」過案，原先即應聲下挫，收市跌152點，但標指僅微跌0.27%。

Beyond Meat又再熱炒

美股雖然下跌，但個股繼續開P，炒到飛天的人造肉Beyond Meat(BYND)，不單有望登陸內地，連Starbucks計劃考慮早餐或將供應人造肉，雖然無指名道姓用Beyond Meat，但足以令人造肉隔晚股價大升18.4%。

Beyond Meat作為五隻黑馬股之一，慣常操作手法是一半短炒，一半長揸作基本配置，按目前走勢，一旦升穿1月14日高位135.23美元，可以考慮追買，若回到十天線(現處103.89美元)，也會考慮增持。

另一隻炒到飛天的是維珍銀河(SPCE)，昨日又再大升一成，輾轉已升至17.3美元，即是比上月低位6.9美元，爆升1.5倍，食唔食糊就真喺閣下自理，但本人依然選擇放在床下底唔理，希望有朝一日變「發達股」。

早前有傳螞蟻金服會在本港及內地同步上市，最近螞蟻金服在美股上亦有動作，聯同維權投資者Dan Loeb入股Far Point Acquisition(FPAC)，而Far Point Acquisition(下稱FPAC)則與退稅公司Global Blue合併，即變相將Global Blue唧上市。

Global Blue或與螞蟻金服Cross Over

FPAC由紐交所前總裁Thomas Farley，以及Dan Loeb旗下公司於2018年成立，並於2018年6月於美國上市。被注入的Global Blue為退稅公司，當中由有85%收入來自免稅購物解決方案(TFS)，而Global Blue在TFS市場具龍頭地位，市佔率達70%。

Global Blue估計2019至2020財年收入達4.3億歐羅，經調整EBITDA達1.82億元，按年分別升5%及7.7%。合併後的FPAC表明，中期目標是收入年複合增長達3至6%。

按通告指，螞蟻金服將會投資1.25億美元，換得FPAC約7%股權，Dan Loeb旗下的Third Point則投資1億美元，奪得FPAC約5%股權，原先股東即基金銀湖資本(Silver Lake)仍會揸住42%，並預計交易可在今年第二季完成。

消息公布後，FPAC股價當日升7%，之後開始回落，現處十天線(10.7美元)整固，既然引入螞蟻金服，Global Blue又是主業又是主打退稅，不排除與螞蟻金服旗下的支付寶，與Global Blue業務有Cross Over。

按維珍銀河經驗，買一股只喺10.88美元，又喺唔駛一嚿水，不妨雞仔注播種，用試探性質觀察咩環境後再加注。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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