國際財經

美國重申快將與中國舉行第二階段貿易談判，又指今年經濟或勝預期，惟威脅對歐盟加徵汽車關稅，市場同時關注中國新型肺炎疫情防控措施，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7625點，升14點或0.19%；德國DAX指數報13591點，升35點或0.26%；法國CAC 40指數報6055點，升9點或0.16%；意大利富時MIB指數報23848點，升3點或0.01%。

道指期貨暫報29273點，升94點。

美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，最近的經濟貿易協議代表新模式，與中國的關係從來沒有這麼好過，與中國的第二階段貿易談判將很快開始，但稱對中國的大部分關稅將會保留。美國財長努欽亦表示，與中國的第二階段貿易協議不一定會取消全部現有關稅。

不過，特朗普警告，如果美國與歐盟無法達成協議，華府將認真考慮對進口歐洲汽車加徵關稅。努欽亦就數碼計劃對英國及意大利發出警告，稱如果英意推進對科技公司徵稅，他們將面臨美國關稅，希望兩國終止該計劃。

另外，努欽表示，各方對美國今年的經濟增長預測太低，增長速度可能快於許多預測，中美貿易協議，以及波音737 MAX客機可能重新投入使用將帶來積極影響。

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情霎時進一步擴散，但有投行及券商認為，新肺炎破壞力料不及沙士，相信全面爆發的風險較沙士低得多。其中，投行美銀分析，在新一輪危機中，中國更加主動地更新情況；基於當局快速反應且死亡率低等原因，預期武漢新型冠狀病毒肺炎對股市的影響較沙士為小。瑞銀證券則稱，如果武漢新型冠狀病毒肺炎的傳播，導致消費及零售銷售轉弱，理論上中國有機會加碼寬鬆政策。

政局方面，意大利外長迪馬約(Luigi Di Maio)據報即將辭去聯合執政黨的五星運動黨魁一職。外界推測該國聯合政府或在出現施政分歧。

油價走軟，因全球經濟放緩的憂慮升溫，以及其他地區原油供應充裕，抵消利比亞與伊拉克原油供應不穩的因素。紐約原油期貨現時每桶報57.98美元，跌0.4美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報64.22美元，跌0.37美元或0.57%。