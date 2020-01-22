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今日 15:44 國際財經

泰央行:貨幣政策宜續寬鬆

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泰國央行貨幣政策委員會認為，貨幣政策應當保持一段時間的寬鬆，以支撐經濟增長，並且幫助通脹率回升至目標水平。

央行稱，委員會準備運用各種工具，以最有效的方式達成貨幣政策目標。

泰銖滙率去年大幅攀升，泰國央行擔心會影響到出口及旅遊業。央行行長威拉泰(Veerathai Santiprabhob)月初表示，央行未來幾個月內將採取進一步措施，放鬆對資本流出的限制。

泰國央行預計，今年通脹率為0.8%；明年下半年整體通脹料回升至1%至3%的範圍。

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