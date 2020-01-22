國際財經

歐洲議會國際貿易委員會通過有關批准越南與歐盟自由貿易協定(EVFTA)的建議，歐洲議會將於2月就這項協定進行投票，若獲批准，EVFTA再由越南國會審議通過後正式生效。

根據EVFTA，越南將與歐盟28個經濟體互享關稅優惠，協定一旦生效，歐盟立即取消越南進口稅目85.6%左右，佔越南對歐盟出口金額的70.3%。

另一方面，由歐盟出口到越南也將有48.5%的稅目立刻被取消，佔歐盟對越南出口金額的64.5%；雙方貨品99%的關稅將在10年內陸續取消。

越南與歐盟於2012年啟動自由貿易協定(FTA)談判，經過14輪洽談，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及投資保護協定(EVIPA)。

越南與歐洲聯盟去年6月底在河內簽署EVFTA及EVIPA，其中EVFTA由歐洲議會審議批准後將上路生效，EVIPA除了歐洲議會外，還須各成員國議會批准通過後才能生效。

據越南媒體報道，歐洲議會國際貿易委員會在比利時布魯塞爾就批准EVFTA及EVIPA的建議進行投票，共有40名議員參加投票。其中，有關批准EVFTA及EVIPA的建議分別獲得29票及26票贊成，雙雙獲得通過。

報道指，於2月中旬舉行的歐洲議會全體會議將對EVFTA進行投票。若獲批准，EVFTA將在雙方互相通知法律程序已經結束的一個月後生效。EVIPA則需獲得所有歐盟成員國議會的批准，可能需要數年時間。

越南是繼新加坡之後，第二個與歐盟簽署FTA的東南亞國家。歐盟是僅次於美國的越南第二大出口市場。