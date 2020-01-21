國際財經

美股結束長周末假期後於周二復市，逆轉上星期連升5日的氣勢，初段跟隨外圍向下，中國新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，加上國際貨幣基金組織(IMF)再次下調環球增長前景，引發市場憂慮；踏入尾段，美國發現首宗新型肺炎病例的消息，拖累道指跌幅進一步擴大至201點，即市低見29146點。科技股跌幅相對較小，納指曾逆勢再創即市新高，盤中見9397點。

道指由上周的紀錄高位回落，周二收市下滑152點或0.52%，報29196點；盤中高位曾觸及29341點，只微跌6點；成分股高盛股價回落1.51%，雪佛龍挫1.96%。標指跌0.27%，收報3320點，以物料和能源類股份跌幅較顯著。亞馬遜股價逆市漲1.46%，支持納指僅微跌0.19%，收市9370點，終止過去3個交易日連升局面。

納指曾創新高

內地證實武漢爆發的新型肺炎可人傳人，有可能向全球蔓延，航空和酒店股顯著走低，達美、聯合航空和美航股價跌幅介乎2.72%至4.36%；賭股金沙和永利在澳門業務龐大，生意恐受疫情打擊，股價分別下滑5.4%和6.14%。

波音表示，預計737 Max要到今年年中才能復飛，股價急挫3.33%，為表現最差的道指成分股，尾段一度瀉5.67%。

航空酒店股受壓

歐洲股市走低，泛歐Stoxx 600指數跌0.14%；英股和法股分別跌0.53%和0.54%，德股倒升0.05%。日股和南韓股市分別收跌0.91%和1.01%。

美滙指數尾段反覆回吐0.01%，報97.6，盤中一度低見97.39；避險需求上升，支持日圓漲0.32%，至每美元兌109.83日圓，日本央行昨日議息後一如預期按兵不動，上調2020財政年度經濟增長預測至0.9%。英鎊上揚0.25%，兌1.3042美元 ；歐羅回落0.09%，兌1.1086美元。

紐約期金價格反覆偏軟，收市跌近0.2%，每盎斯報1557.9美元。武漢肺炎疫情惡化，可能影響中國民眾在農曆新年期間買金的意欲，對金價構成壓力。

國際油價由周二亞洲開市前的一年高位曾回落逾1%，紐約3月期油收市跌幅縮窄至0.3%，每桶報58.38美元；布蘭特期油下滑0.9%，每桶收報64.59美元。儘管油組成員國利比亞的石油供應仍然受到軍閥哈夫塔爾關閉油管所干擾，但油市供應維持充裕，加上市場憂慮亞洲經濟前景，拖累油價下跌。