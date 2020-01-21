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今日 04:28 國際財經

美國首現新型肺炎病例 道指曾插逾200點

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中國新型冠狀病毒感染的肺炎宗數持續上升，拖累亞洲股市急挫，美股周二也受不利影響而受壓；踏入尾段傳出美國首次發現1宗新型肺炎病例，大市跌勢加劇，道指一度插水超過200點。

截至本港時間凌晨約4時14分，道指報29216點，跌131點或0.45%；稍早時盤中低見29146點，跌幅達到201點；中段一度將跌幅收窄至只有6點，高位報29341點。標普500指數目前報3323點，跌6點或0.19%；納指報9380點，跌8點或0.09%，盤中曾創歷史新高，觸及9397點。

波音表示，737 Max型號飛機預計要今年中才能恢復飛行，股價急挫4.46%，暫時為表現最差的道指成分股。油股雪佛龍與埃克森美孚分別回落1.73%和1.21%。

737 Max年中復飛 波音股價瀉

市場憂慮中國新型肺炎會影響全球經濟，據內地《人民日報》報道，全國新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已突破300宗；同時，收到日本通報確診病例1宗，泰國通報確診病例2宗，南韓通報確診病例1宗；台灣亦確診首宗新型冠狀病毒個案。美國疾病預防和控制中心(CDCP)發言人稱，華盛頓州Snohomish County確診一名男子患上新型肺炎的病例，他曾經到武漢。

美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，再次批評聯儲局減息速度太慢，又提到美國與中國第二輪貿易磋商很快就會展開，但大多數向中國加徵的關稅在磋商期間仍會維持。

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