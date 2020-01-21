國際財經

市場研究機構Gartner預測，今年全球智能設備出貨總量21.6億部，按年增0.9%，扭轉去年的跌勢，因5G手機供應增加將提振手機換機量，帶動全球智能設備出貨量恢復增長。

Gartner預測，今年全球手機市場將按年增長1.7%。去年智能手機出貨量疲弱，下跌2%，預期今年將恢復增長，尤其是大中華區及亞太區的新興市場。此外， 5G型號手機料佔今年全年手機出貨量的12%，到2022年該比例更將大增至43%。

Gartner高級研究總監Ranjit Atwal稱，由今年起，隨着售價下降，5G服務覆蓋率增加和用戶有更佳的使用體驗，預期5G手機的使用率將會增加。他續稱，手機市場於2023年將進一步增長，料屆時5G手機將佔整體手機出貨量超過一半。

在個人電腦(PC)方面，Gartner稱，雖然去年全球PC出貨量回復增長，但預期今年及之後PC出貨量將會下滑，因將受升級Windows 10屆尾聲所影響；預料現時有約10億部PC將會在今年升級至Windows 10。

Atwal表示，由於微軟不會推出Windows 11版本，PC市場的前景無法預料，Windows 10版本將會通過定期更新進行系統升級。因此，由Windows作業系統升級推動的PC硬件升級周期的高峰，將會告一段落。