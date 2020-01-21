國際財經

中美雙方於上周三(1月15日)正式簽訂第一階段貿易協議，市場避險情緒降溫，令美元/日圓持續在高位整固，並於上周五(1月17日)升至110.26，再度刷新去年5月以來的逾7個月高位。然而本周美國總統特朗普彈劾案及國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟展望等等皆增加了市埸的負面情緒，環球股市於今日(1月21日)大跌，而美元/日圓亦於今早短線插水30點，跌穿110關口至109.88。

不過，日本央行今日一如市場預期維持短期指標利率於負0.1%不變，及維持10年期國債收益率於零附近，央行行長黑田東彥於下午的新聞發布會上表示，未來政策仍會以偏向寬鬆為主，並下調了通脹預期，美元/日圓於新聞發布會後反彈近20點，目前滙價徘徊於110關口附近。

值得留意的是，日本將於周五(1月24日)07:30公布12月消費物價指數(CPI)，美國亦會於當晚22:45公布1月製造業採購經理指數(PMI)，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓在1月8日跌至107.70附近(由2019年8月26日低位104.43至2019年12月26日高位109.66上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)後受到支持，並於數日內反彈逾200點，突破109.70及下降趨勢線頂部阻力，技術上應有利於後市進一步上升。儘管滙價於1月17日升至逾7個月新高110.26後升勢轉弱並小幅回吐，但若短期內能企穩於109.70之上的話，後市仍有機會再度挑戰110.40/50區域並進一步上探110.85水平。

交易策略方面，短期內待美元/日圓下跌至109.50-109.70區域買入，上望111.20，跌穿109.30止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供