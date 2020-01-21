國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，加上市場觀望美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7555點，挫95點或1.25%；德國DAX指數報13487點，跌61點或0.46%；法國CAC 40指數報6011點，挫67點或1.11%；意大利富時MIB指數報23689點，挫312點或1.3%。

道指期貨暫報29194點，跌85點。

截至昨日為止，國家衞健委收到國內3省報告新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77宗，計及浙江省今日確診首宗新型肺炎病例，累計感染確診病例達292宗，而武漢新型肺炎死亡病例增至6宗。

世界衞生組織將於明日在日內瓦召集緊急委員會會議，評估近期在中國及周邊國家發生的新型冠狀病毒感染疫情，是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。世衞駐華代表Gauden Galea對內地傳媒表示，新感染報告的訊息顯示，新病毒可能存在人與人之間持續的傳播現象。不過，目前仍然需要對流行病學數據進行更多的分析，以了解傳播的程度。

美國總統特朗普周二將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，並且發表公開演說。市場預期，他將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。分析指出，中美簽訂首階段貿易協議後，特朗普下一個矛頭將是歐盟。

另外，美國參議院將於當地周二下午，展開對特朗普的彈劾審訊。特朗普律師團隊提出，參議院應盡快就彈劾案投票，反對進行彈劾聆訊。雖然外界普遍認為，共和黨控制的參議院不大可能通過動議，但聆訊可能有作證安排。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報57.95美元，跌0.59美元或1.01%；倫敦布蘭特期油報64.37美元，挫0.83美元或1.27%。