國際財經

中國恐爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，同時觀望美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7568點，挫83點或1.09%；德國DAX指數報13446點，跌102點或0.76%；法國CAC 40指數報5996點，挫81點或1.35%；意大利富時MIB指數報23748點，挫253點或1.06%。

道指期貨暫報29180點，跌99點。

內地新型冠狀病毒肺炎感染病例出現首波爆炸式增長，官方昨證實擴散至多個省份，境內已有逾200宗確診病例。除了主要在「疫區」武漢，北京、上海和廣東多個城市同步證實出現確診病例，並確認有人傳人、醫護人員集體受感染情況。投資者擔憂，倘若疫情持續擴大，最終將影響中美簽署貿協後的經濟改善勢頭。

美國總統特朗普即將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，並且發表公開演說。市場預期，他將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。分析指出，中美簽訂首階段貿易協議後，特朗普下一個矛頭將是歐盟。這意味雙方貿易爭拗升溫，令到特朗普的演說格外受到重視。

另外，美國參議院將於當地周二下午，展開對特朗普的彈劾審訊。特朗普律師團隊提出，參議院應盡快就彈劾案投票，反對進行彈劾聆訊。雖然外界普遍認為，共和黨控制的參議院不大可能通過動議，但聆訊可能有作證安排，令到反特朗普情緒升溫，間接影響民主黨初選戰情，也是不容忽視的變化。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜提出的脫歐協議法案，自去年12月大選以來首度遭到挫折，因上議院通過對法案的若干修訂。在親歐派議員推動下，上議院周一以270票對229票通過修訂法案，強化歐盟公民於英國居留的保障。其後，上議院也通過另外兩項修訂，預期周二審議時可能再通過另一項修訂。

市場普遍預期利比亞的原油生產最終將恢復，加上沙地去年11月原油出口量按月增加，油價回吐。紐約原油期貨現時每桶報58美元，跌0.54美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報64.47美元，挫0.73美元或1.12%。