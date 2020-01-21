國際財經

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)相信，中美兩國簽訂首階段貿易協議後，華府無須再向農民提供與貿易戰相關的第三年援助。

珀杜周一出席美國農民組織年會，稱只要中國按照協議內容大量採購美國農產品，美國農民便毋須再收取任何援助。美國總統特朗普前一天出席年會，強調農民將受惠於貿易協議。

珀杜又估計，中國買家今年可能較傳統更早開始採購農產品工作。中國通常在秋天與初冬時間開始採購農產品。

至於華府去年5月公布、第二次向農民提供160億美元援助的第三筆撥款，珀杜估計將很快發放。