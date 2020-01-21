國際財經

英國首相約翰遜提出的脫歐協議法案，自去年12月大選以來首度遭到挫折，事關上議院通過對法案的若干修訂。

脫歐協議法案已經完成下議院的表決，進入上議院表決程序。控制下議院的保守黨政府在上議院沒有足夠的控制權；上議院雖然不能否決法案，但可作出修訂。在親歐派議員推動下，上議院周一以270票對229票通過修訂法案，強化歐盟公民於英國居留的保障。其後，上議院也通過另外兩項修訂，預期周二審議時可能再通過另一項修訂。

不過，有關修訂需在下議院重新表決，有可能被保守黨否決。