國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長預測至3.3%，消息利淡歐洲股市，泛歐指數周一收市由早前的紀錄高位回軟，美國則因假期休市；中國維持貸款市場報價利率(LPR)不變，減息憧憬落空，亞洲股市大部分仍報捷。美滙指數先軟後回升，金價窄幅靠穩，國際油價見「三連升」。

歐洲Stoxx 600指數收市跌0.14%，報423點，家品類股份領跌0.8%，保險股則回升0.5%，油股也造好。英股和法股分別跌0.3%和0.36%，報7651點和6078點；德股則升0.17%，收報13548點。

IMF周一下調去年和今年全球經濟增長預測，由去年10月時分別為3%及3.4%，如今降至2.9%及3.3%，亦為IMF第6度下調2019年的預測。不過，IMF認為目前的風險程度有所下降，並預料2021年全球經濟增長會加快至3.4%，估計屆時製造業和全球貿易的跌勢見底。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，去年10月時的最大不明朗因素已經消散，隨着中美達成第一階段貿易協議，以及英國無協議脫歐的可能性降低，部分風險已經減退，而各國寬鬆的貨幣政策將繼續為經濟帶來支持。

另外，一連5日的瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)於周二揭幕，今年的焦點是氣候變化與企業可持續性，但國際貿易和地緣政局不穩定，也可能成為政要和商業領袖談及的議題。

預期減息 鎊滙失守1.3美元

截至本港凌晨約3時16分，美滙指數升0.04%，報97.65；日圓則回軟0.02%，至每美元兌110.17日圓。英鎊在英國央行下周四可能減息的揣測下走軟，曾跌0.25%，失守1.3美元水位，兌1.2962美元，最新倒升0.03%，報1.2999美元；歐羅亦跟隨走低，暫跌0.04%，兌1.1089美元。

紐約2月期金反覆回升0.03%，報每盎斯1560.8美元。也門上周末受火箭炮攻擊，引發地緣政治憂慮，加上中國農曆新年前買金需求增加，為金價帶來支持。

國際油價報升，紐約2月期油曾抽高2.03%，報每桶59.73美元，但尾段幾乎失去所有升幅，報58.66美元，僅升0.2%。布蘭特3月期油升0.53%，報每桶65.2美元，高位曾見66美元。油組成員利比亞遭東部軍閥關閉關鍵輸油管，以及伊拉克油田保安的勞資糾紛影響油產，刺激油價造好。