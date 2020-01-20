國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望報告》，將2019年與2020年全球經濟增長預期下調至2.9%和3.3%，均較去年10月的預測低0.1個百分點；2021年的預測則下調0.2個百分點至3.4%，主要是印度經濟增速有所下調。

與去年10月的報告相比，IMF仍舊維持對經濟前景較為保守的基調，認為全球宏觀經濟數據尚未出現拐點的跡象，下行風險依然突出。其中主要風險因素包括地緣政治緊張局勢抬頭，社會動盪加劇，全球貿易與經濟摩擦進一步惡化。

IMF表示，本次下調主要反映印度等幾個新興市場經濟體的經濟活動出現意外的負面變化，由此引發對未來兩年增長前景的重新評估。對於一些國家，這一重新評估還反映社會動盪加劇的影響。至於積極方面的訊號則包括全球央行貨幣政策向寬鬆態勢的轉變、國際貿易形勢不時出現利好消息，以及對英國出現「無協議脫歐」的憂慮減弱。

發達經濟體方面，IMF預期，今明兩年經濟增速將均為1.6%，較去年10月時均下調0.1個百分點。其中，預期美國經濟增速將從2019年的2.3%放緩至今年的2%，2021年將進一步下降至1.7%。

在新興市場和發展中經濟體，IMF對今明兩年經濟增長預期均下調0.2個百分點至4.4%和4.6%。其中，IMF對今明兩年中國經濟增長預期為6%和5.8%。

IMF指，總體來看，全球經濟面臨的風險仍偏向下行，雖然貿易方面出現利好消息且各方對英國出現「無協議脫歐」的憂慮日益減弱，但美國和歐盟之間可能出現新的貿易緊張局勢，中美之間的貿易緊張局勢也可能重現，加上不斷加劇的地緣政治風險和社會動盪，可能逆轉寬鬆的金融條件，暴露出金融脆弱性，並嚴重破壞經濟增長。

該組織又稱，儘管下行風險似乎在某種程度上不及2019年突出，但應對風險的政策空間也更加受限。因此，政策制訂者必須採取有利的政策，進一步降低國內和國際層面的政策不確定性，這將有助於重振依舊疲軟的投資。

IMF呼籲，鑑於現有的貨幣和財政空間，在國家層面加強多邊合作和實施更平衡的政策組合，對於增強經濟活動和預防下行風險至關重要。構建金融韌性、增強經濟增長潛力，以及提高包容性仍然是首要的目標。