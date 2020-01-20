國際財經 即巿股評

中美雙方於上周三（1月15日）正式簽署第一階段貿易協議，推動澳元/美元升勢，滙價於上周四（1月16日）升至0.6931，刷新1月7日以來的一周新高，但當晚公布的美國12月核心零售銷售按月上升0.7%，超出市埸預期，澳元/美元受美元走強拖累隨即由升轉跌，一度回落至0.6880附近。

儘管上周五（1月17日）中國公布的12月國內生產總值（GDP）、固定資產投資額等數據普遍符合預期，顯示中國經濟下行壓力或正開始降低，曾帶動澳元/美元反彈升穿0.6900關口至0.6907，但是澳洲山火等基本面問題仍然困擾澳元走勢，匯價於上周五收市跌至0.6871，全周錄得0.39%的跌幅。

值得留意的是，澳洲將於本周四（1月23日）08:30 公布12月就業人口變動，若結果低於市埸預期增加1.1萬人的話，將令澳洲儲備銀行2月減息的機會進一步增加，澳元/美元後市或會繼續走軟。

技術分析方面，澳元/美元於年初起展開回調，但跌至前下降趨勢線頂部0.6840水平受到支持，並重新受到買盤追捧。不過，澳元/美元再度於0.6920/0.6930區域受到強勁沽壓，很快失守0.6900水平，短期內或會再度下探0.6850支持水平。若滙價最終跌穿0.6840支持水平，有機會進一步下探0.6800甚至0.6760附近。

交易策略方面，我們根據1月7日策略於0.6860建立的澳元/美元買盤（上望0.6990，移動止損0.6880）已於0.6880平倉，獲利20點。短期內待澳元/美元回升至0.6930-0.6950區域沽出，下望0.6805，升穿0.6980止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供