國際財經

中美首階段貿易協議利好因素逐漸消化，市場聚焦本周瑞士達沃斯世界經濟論壇，以及國際貨幣基金組織(IMF)最新經濟報告，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7654點，跌19點或0.26%；德國DAX指數報13516點，跌9點或0.07%；法國CAC 40指數報6080點，跌19點或0.32%；意大利富時MIB指數報24014點，跌126點或0.52%。

道指期貨暫報29247點，跌32點。美國股市周一假期休息。

美國總統特朗普將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，並且預備周二發表公開演說。市場預期，他將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。

美國上周與中國簽訂首階段貿易協議，美國國務卿蓬佩奧表示，中國仍是美國最大競爭對手，而且是長期的挑戰，雙方的貿易關係尚有工作要做。IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)亦指出，「貿易戰停戰不同於貿易和平」，又稱簽署第一階段協議將降低負面影響，但並非未完全消除。

另外，法國經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire)指出，他希望在本周三晚間之前，與美國解決圍繞法國數碼稅計劃產生的爭端。

數據方面，德國去年12月生產物價指數(PPI)按年下跌0.2%，符合預期，前月為下跌0.7%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.69美元，升0.15美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報65.21美元，升0.36美元或0.56%。