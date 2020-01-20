國際財經

隨着中美兩國簽訂首階段貿易協議利好因素逐漸消化，投資者將焦點轉向本周在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇，以及國際貨幣基金組織(IMF)即將發表的新經濟報告，以推測經濟未來的走向，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7673點，跌1點或0.02%；德國DAX指數報13509點，跌16點或0.12%；法國CAC 40指數報6085點，跌15點或0.26%；意大利富時MIB指數報24049點，跌91點或0.38%。

道指期貨暫報29242點，跌37點。

美國股市周一假期休息。

美國總統特朗普將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，並且預備周二發表公開演說。市場預期，他將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。

美國上周與中國簽訂首階段貿易協議，美國國務卿蓬佩奧其後表示，中國仍是美國最大競爭對手，而且是長期的挑戰，雙方的貿易關係尚有工作要做。IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)亦指出，「貿易戰停戰不同於貿易和平」，又稱簽署第一階段協議將降低負面影響，但並非未完全消除。

另外，最新傳出印度和美國正在準備達成有限度的雙邊貿易協議。外電引述美印兩國現任和前任官員報道，該協議可能在特朗普未來數周訪問印度新德里時公布，但具體日程尚未確定。

政局方面，本周開始，美國參議院將展開特朗普的彈劾聆訊，雖然普遍認為共和黨控制的參議院不大可能通過動議，但聆訊可能有作證安排，令到反特朗普情緒升溫，間接影響民主黨初選戰情，也是不容忽視的變化。

利比亞部分油田停產，或令該國全部石油產量歸零，刺激油價上升。紐約原油期貨現時每桶報59.04美元，升0.5美元或0.85%；倫敦布蘭特期油報65.46美元，升0.61美元或0.94%。