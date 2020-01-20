國際財經 港股直擊

英國《周日倫敦時報》引述知情人士透露，滙豐控股(00005)為削減成本及提升利潤，正籌備新一輪關閉英國分行的行動，預計今年將關閉的分行數量逾10間，預計行動會在未來數周展開，即集團下月中旬公布年度業績前。

滙控在英國擁有強大的分行網絡，消息指，去年621家分行有5家關閉了。

關閉分行雖有助滙控削減部分成本，但預計集團臨時行政總裁祈耀年(Noel Quinn)會向其他部門開刀，包括投資銀行業務，裁員人數或高達數萬人，主要針對表現欠佳的業務，如歐洲業務。

滙控對報道不予置評。