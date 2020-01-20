國際財經

英國哈里王子及妻子梅根將完全脫離皇室，外媒報道，Netflix首席內容總監Ted Sarandos表示，在英國王室對哈里王子夫婦的新安排生效後，公司非常有興趣與哈里夫婦合作。

Netflix之前就曾與美國前總統奧巴馬(Barack Obama)在內容製作有過合作。

白金漢宮在上周六宣布敲定「梅脫協議(Megxit)」，哈里夫婦將不再使用「殿下」銜頭(HRH)，不再官方代表英女皇伊利沙伯二世，亦不再領取納稅人資助。新安排將於今年春季生效。