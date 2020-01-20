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今日 11:18 國際財經

三星擬斥39億印度建手機屏幕工廠

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外媒報道，曾經領導印度智能手機市場的南韓三星集團，計劃向印度業務投資5億美元(約39億港元)，在新德里郊區建設生產屏幕的工廠。

三星本月初向當地監管機構提交文件，披露該公司的投資和未來計劃。三星稱，新工廠將生產智能手機和其他電子設備的屏幕。

新設工廠將幫助三星進一步提高在當地生產智能手機零部件的能力，並獲得新德里提供的一系列稅務優惠。目前，三星是印度第二大智能手機廠商。

2018年，三星在新德里諾伊達(Noida)開設工廠，並聲稱是全球最大的移動設備製造工廠。

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