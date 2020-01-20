國際財經

路透報道，摩根大通因應英國將脫離歐盟，計劃在法國巴黎中部購買一幢大廈，轉移原先在英國倫敦工作的部分人員至新大廈。

摩通法國分支行政總裁Kyril Courboin接受路透訪問時表示，該銀行會首先把銷售團隊轉至巴黎新基地，然後視乎脫歐時間表，再分階段遷移交易部門。

該銀行現時在巴黎工作的職員人數為260人，預期新巴黎工作基地於未來數年將增至450個職位。Courboin預期，巴黎新工作基地將成為摩通在歐洲的第二大辦公地點，倫敦仍是最大辦公地點。摩通現時在倫敦聘用人數達一萬人。