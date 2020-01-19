國際財經

美國股市上周五再度以創下紀錄新高收市，展望本周，焦點將集中於多間央行新一年度的首次會議、美國總統特朗普出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的發言，以及國際貨幣基金組織(IMF)發表的新經濟報告等方面。

首先，歐盟、日本與加拿大央行將於本周先後舉行2020年首次政策會議，市場預期三間央行將不會改變現行利率水平。不過，歐洲央行的議息會議將受到注目，因為它代表央行展開2003年以來首次的政策框架檢討，重點很可能是通脹指標的制訂問題。

歐羅區過去7年沒有達致上述通脹指標，令到委員們討論是否需要調整通脹指標。倘真的如此，歐央行可能不再實施寬鬆貨幣政策，以刺激通脹，勢必對全球股市造成重大衝擊。

美國聯儲局委員將進入議息會前封口期，本周不會有委員發表公開發言。

第二個焦點，是特朗普出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的事，並且預備周二發表公開演說。市場預期，他將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。

美國上周與中國簽訂首階段貿易協議後，分析指特朗普下一個矛頭將是歐盟。此舉意味雙方貿易爭拗升溫，令到特朗普的演說格外受到重視。

第三個焦點，是科技巨擘Netflix周二公布去年第四季財報。該公司是FAANG內首間公布財報的企業，市場估計其每股盈利將是52美仙，但業績優劣可能不是今次焦點。自去年底以來，包括迪士尼、Comcast等多間娛樂巨擘先後公布進軍串流平台市場的計劃，市場希望從Netflix財報看到該公司如何應對挑戰。

第四個焦點，是經濟數據。本周，無論歐美也沒有重要經濟數據，但也有一些具參考的指標。歐羅區、英國與美國將於周五公布採購經理指數(PMI)，足以反映經濟強弱。英國除了PMI外，周二也公布上月就業報告，是英倫銀行1月30日議息前的重要數據。如果相關數據欠佳，市場可能預期央行可能需要進一步推動量寬措施。

第五個焦點，是IMF周一公布的全球經濟展望報告。上周五，IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，中美兩國首階段貿協可消除一定的不明朗因素，但沒有完全解決有關全球經濟因貿易前景不明朗而產生的緩慢增長問題。