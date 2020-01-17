國際財經

中國去年經濟增長符合官方目標，美國樓市數據也表現出色，連串利好消息繼續推高全球股市，美股三大指數周五齊創即市新高及收市紀錄，道指曾升75點，最高報29373點；標指高見3329點；納指也衝上9393點即市新高。道指收市升50點或0.17%，報29348點；標指上揚0.39%，收報3329點，與道指同樣為連續第3日創收市新高；納指攀升0.34%，收報9388點。

本周累計，美股三大指數都錄得去年8月底以來最大的單周百分比升幅。在過去6周，道指有5周錄得升幅，今年以來累積上升2.84%；標指連續兩周躍升，今年初至今的累積升幅達到3.06%；納指連續6周抽高，今年以來進賬4.64%。

Visa周五股價收市抽高1.87%，為表現最強的道指成分股，Travelers都進賬1.35%，美國運通和摩根大通同告上漲約0.7%。晶片股高通抽高4.49%，AMD進賬2.33%；科企龍頭蘋果都升1.11%，Alphabet上揚2.02%。

兩大基金名宿唱好牛市

亞歐股亦廣泛造好，泛歐Stoxx 600指數漲近1%，一度創即市新高。資源股帶領歐洲三大股市上揚，英股和法股分別升0.85%及1.02%，德股也有0.72%進賬。日股曾觸及15個月高位，收市漲0.45%，MSCI亞太指數（不計日本）升0.2%。

儘管有人開始質疑美股歷時超過10年的牛市可能無以為繼，但兩大對沖基金名宿德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）和泰珀（David Tepper）日前向CNBC表示，仍看好股市前景，尤其是聯儲局依然擔憂通脹；而美國總統特朗普先後與加拿大和墨西哥，以及中國達成貿易協議，其在大選中成功爭取連任的勝算隨之增加。

新屋動工增16.9%勝預期

美國樓市持續改善，最新數據顯示去年12月新屋動工量增長16.9%，以年率計達160.8萬間，是2006年以來的最高水平，也高於市場預期的137.5萬間，增幅是2016年10月以來最大。不過，預示未來建屋量的建築許可證在12月減少3.9%，報141.6萬間。

樓市數據理想刺激美元向上，美滙指數尾段上揚0.31%，報97.62。美元兌歐羅升0.4%，報1.1092美元；兌日圓靠穩，報110.15日圓。

金價表現不俗。紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1560.3美元，全周累計微升20美仙。油價反覆持穩，紐約期油曾升0.79%，每桶報58.98美元，收市漲0.03%至58.54美元；布蘭特期油曾升0.82%，每桶報65.15美元，收市升0.4%，報64.85美元；兩款期油全周分別跌0.9%和跌0.2%。

其他數據方面，美國去年12月份工業生產按月跌0.3%，跌幅大於市場預期的0.2%，不過製造業生產意外地上升0.2%，分析師本來預期跌0.2%；工廠設備使用率從75.1%攀升至75.2%。密歇根大學消費信心指數在1月初值報99.1，略低於12月的99.3，分析師本來預期升至99.6。