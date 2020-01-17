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美國經濟數據佳 美元兌歐羅創一周高

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美國經濟數據表現強勁，經濟下行風險減退，美元兌歐羅滙價周五升至一周高位。

較早時，美國公布去年12月新屋動工量升至13年高，反映樓市強勁。連同前一天公布的零售與製造業指數都優於預期，顯示美國經濟維持強勁勢頭，消息利好美滙，歐羅兌美元跌至一周低位1.1089美元。

日圓滙價變動不大，兌美元曾跌至110.28日圓，為5月以來最弱，其後回升至110.12。美國股市造好，避險情緒減弱，不利日圓滙價。

中國上個月經濟數據強勁，人民幣兌美元離岸價一度升至6.8567元，為7月以來最強。

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