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今日 04:04 國際財經

美國聯儲局放寬外資銀行監管力度

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專責銀行監管事務的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)表示，外資銀行將不再面對等同美國本土大型銀行的監管措施。

夸爾斯周五出席活動時指出，聯儲局經過考慮後，決定更改針對性的監管措施組合，將減少針對外資大型銀行的規管，德銀、瑞信、瑞銀與巴克萊四間外資銀行，將無須面對美國本地八大銀行同樣的規管，因為該等外資銀行的營運風險已經顯著下降。日後，四間外資銀行的規管要求將降至與美國地區銀行相同。

夸爾斯又披露，聯儲局監管機制將作出若干改變，使監管政策更具透明度、問責性與公平性。

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