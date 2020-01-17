國際財經 即巿股評

英國近期持續有官員釋出鴿派言論：英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)於上周四(1月9日)表示未來或有減息機會，或會動用不同類型的政策工具包；央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛(Gertjan Vlieghe)於周日(1月12日)亦表示如大選後英國經濟情況沒有改善，將會於1月30日議息會議上投票支持減息。另外，英國國防大臣華禮仕(Ben Wallace)更呼籲英國應增加對軍事裝備的投入並作最壞打算，顯示英國官員皆對英國前景十分悲觀。

除此之外，英國經濟數據持續疲弱，於周一(1月13日)公布的11月英國工業產量按月減少1.2%，11月國內生產總值(GDP)則按月下跌0.3%，兩者皆未達到市埸預期，拖累英鎊/美元延續下跌趨勢。直至周二(1月14日)滙價跌至1.2954，刷新去年12月24日以來的三周新低。

值得留意的是，於周三(1月15日)公布的英國12月零售物價指數及消費物價指數(CPI)亦低於市埸預期，這逐步加強英國央行官員支持減息的理由，意味著未來英國央行減息的機會亦會加大。英鎊/美元受此影響，很大機會在短暫反彈後繼續受阻於下降趨勢線並下探1.2960水平。

技術分析方面，英鎊/美元自去年12月開始走勢極為波動，但上落波動幅度於近期逐漸下降，於日線圖初步形成整固三角形。滙價在本周二(1月14日)曾跌至三周新低1.2954，但連跌5日後空頭力量減弱，加上受到上升軌的支持，滙價重拾反彈動力，今日更一度升穿1.3100至1.3118。不過，英鎊/美元在三角形頂部附近面臨沉重沽壓，目前已掉頭回落至1.3050附近。短期內若滙價持續受制於此下降趨勢線，後市或會再度下探三角形底部1.2960-1.3000區域。

交易策略方面，早前於1月10日所定的英鎊/美元沽盤已取消。待英鎊/美元反彈至1.3200-1.3220區域沽出，下望1.3005，升穿1.3250止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供