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今日 18:32 國際財經

貿易協議利好 歐股中段續升

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中國去年經濟增長達標，加上美國繼與中國簽訂首階段貿易協議後，參議院亦通過《美墨加協議》，帶動歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7661點，升51點或0.67%；德國DAX指數報13540點，升111點或0.83%；法國CAC 40指數報6103點，升64點或1.07%；意大利富時MIB指數報24093點，升153點或0.63%。

道指期貨暫報29324點，升84點。

中美首階段貿易協議於本港時間周四凌晨在美國白宮正式簽署，將在簽署30天後生效，雙方確認已立即就第二階段貿易協議展開磋商。美國總統特朗普表示，美國保留對中國商品的關稅，待次階段協議完成後，關稅措施會全部撤銷，並預期不會有第三階段協議。

另外，美國國會參議院周四表決通過《美國－墨西哥－加拿大協議》(USMCA)，將交由特朗普審核及簽署，若特朗普加以簽署，待加拿大通過後協議就會生效，取代原有的《北美自由貿易協議》(NAFTA)。

數據方面，歐羅區去年12月消費物價調和指數(HICP)按月上漲0.3%，按年上漲1.3%，與預期相若。英國去年12月零售銷售量按月減少0.6%，預期為增長0.5%。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報58.62美元，升0.1美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報64.81美元，升0.19美元或0.29%。

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