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今日 17:42 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】變陣應對放水新常態

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美國總統特朗普與中國國務院副總理劉鶴，前晚在白宮首階段協議上大筆一揮，美股連續兩晚又再創上高，隔晚升勢更特別凌厲，道指埋單升267點，標普及納指分別升0.8%和1.1%，原因是已公布業績的美國銀行股表現省鏡，尤其大摩上季竟然多賺53%，遠比市場為佳，收市更升6.6%。

原先預期美股會來個似樣D的大調整，叫各位一旦跌到落去標指150天線樓下(現處3031點)，記得要密密手去掃貨加大持股比率，因為聯儲局狂放水，美股大冧後勢必會拗腰回升，可惜天氣依然不似預期，美股只有小跌無大冧。

筆者反覆再諗，重新整理全套思路，特別是回顧過去十年聯儲局資產負債表與標普五百指數的比較，發現思路上應要有所調整。自從聯儲局開始在去年8月底重新擴大資產負債表後(圖一)，大市整體大方向是往上走，這個與個往的睇法無變，問題是在於調整的深度。

望番2013至2014年中(圖二)，即聯儲局大幅擴大資產負債表期間，美股反覆向上之餘，就算調整的力度亦不會太大，大部分時間沿十天周線上升，頂多回到廿天周線便立即掉頭，按目前標普10天及20天周線位處3196及3099點，要等到跌至150天線樓下，即用番聯儲局在縮表時期股市波動的思維，根本就喺不切實際！

留意1月29日聯儲局議息

結論就是，只有聯儲局資產負債表仍擴大，美股以至全球股市會持續往上，當然會有調整，標指調整至十周線可買貨，回到廿天周線更值得大手增持。

短線觸發股市調整或是美企業績表現，但最重要是睇聯儲局1月29日議息會議後會唔會延續放水的動作，只要聯儲局每日依然放水，股市依然會反覆向上。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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