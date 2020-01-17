國際財經

中美早前簽訂首階段貿易協議的消息繼續刺激大市，加上中國去年經濟增長達標，美國參議院通過《美墨加協議》，皆有利投資情緒，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7637點，升27點或0.36%；德國DAX指數報13517點，升88點或0.66%；法國CAC 40指數報6072點，升33點或0.55%；意大利富時MIB指數報24021點，升80點或0.34%。

道指期貨暫報29327點，升87點。

中國2019年國內生產總值(GDP)增長達標，去年GDP按年增長6.1%，按年回落0.5個百分點，增速是29年來最慢，但符合政府設定增長目標在6%至6.5%。消息紓緩投資者對中國經濟疲弱的擔憂，並預料未來來自中國的需求將保持強勁。

中美首階段貿易協議於本港時間周四凌晨在美國白宮正式簽署，將在簽署30天後生效，雙方確認已立即就第二階段貿易協議展開磋商。美國總統特朗普表示，美國保留對中國商品的關稅，待次階段協議完成後，關稅措施會全部撤銷，並預期不會有第三階段協議。

在首階段共識中，中方承諾未來兩年增加採購2000億美元(約1.56萬億港元)美國商品及服務，中國副總理劉鶴表明，中國企業會按市況決定採購。

不過，歐盟表明會評估中美首階段貿易協議是否符合全球貿易規則。貿易專員霍根(Phil Hogan)認為，「魔鬼在細節」，到目前為止，中美貿協細節還不太完整，並且是直接在雙邊基礎上達成協議的，故必須進行評估，看協議是否符合世貿(WTO)的規則。

另外，美國國會參議院周四表決通過《美國－墨西哥－加拿大協議》(USMCA)，將交由特朗普審核及簽署，若特朗普加以簽署，待加拿大通過後協議就會生效，取代原有的《北美自由貿易協議》(NAFTA)。

油價延續上日漲逾1%的強勢。紐約原油期貨現時每桶報58.72美元，升0.2美元或0.34%；倫敦布蘭特期油報64.88美元，升0.26美元或0.4%。