國際財經

美國經濟數據較預期佳，美元滙價周四先跌後回升。

較早時，美國公布12月零售銷貨值升0.3%，反映中西部製造業活動的指數也告扳升，加上上周首次申領失業救濟人數連跌五周等消息，反映美國經濟情況良好，帶動ICE美滙指數升0.1%，至97.329，扭轉前一天跌勢。

中美兩國前一天簽訂首階段貿易協議，滙市交易商認為消息對美滙短期不利，美滙指數前一天跌至1月8日以來最低位97.085。

瑞士法郎兌美元周四初段升至16個月新高0.961瑞郎，其後輕微偏軟。