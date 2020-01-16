國際財經

美國新出爐的經濟數據穩健，加上摩根士丹利季度業績勝預期，美股三大指數周四齊創即市新高，並都改寫收市新高紀錄，標指首次升穿3300點。此外，美國與中國稍早時簽署首階段貿易協議，以及美國國會參議院也通過《美國－墨西哥－加拿大協議》(USMCA)，都帶動華爾街投資情緒升溫。

道指高開101點，其後升幅擴大至270點，高見29300，收市報29297，上揚267點或0.92%。標指一度高見3317點，收市報3316，上漲0.84%；以整數點計，納指盤中高見9357點，收市也報9357，錄得1.06%的漲幅。

大摩多賺54% 股價飆6.61%

受債券交易造好及3項主要業務收入高過預期帶動，大摩上季普通股股東盈利20.9億美元，按年增53.7%。每股盈利增至1.3美元，遠勝預期的80美仙。大摩績佳，股價收市飆6.61%；高盛都攀升1.84%。谷歌母公司Alphabet攀升0.76%，市值突破1萬億美元，成為繼蘋果和微軟後，第三間晉身萬億美元俱樂部的美國上市科技公司；亞馬遜市值在2018年9月收市短暫超越1萬億美元後，至今未能明哲保身。蘋果周四股價上漲1.25%，思科飆2.17%，為表現最強的道指成分股，微軟都進賬1.83%。

歐洲股市個別發展，英股和德股分別跌0.43%和0.02%，法股則微升0.11%。

美滙指數反覆走高，美市尾段回升0.07%，報97.3；日圓偏軟，跌0.23%，至每美元兌110.15日圓；英鎊上揚0.29%，兌1.3075美元；昨日公布的歐洲央行議息紀錄反映部分官員憂慮目前刺激措施的成效，一度帶動歐羅升0.21%，攀上1.1173美元的日內高位，其後倒跌0.12%，兌1.1138美元。

避險需求消退，紐約期金價格回軟0.2%，每盎斯收報1550.5美元。

零售銷售額連續3個月報捷

國際油價從6周低位回揚，紐約期油收市升1.2%，每桶報58.52美元；布蘭特期油亦升1%，每桶收報64.62美元。中美簽訂首階段貿易協議為原油需求帶來支持，但遭美國原油和提煉油產品庫存增至9月以來新高的消息沖淡。

美國商務部公布，零售銷售額連續3個月報捷，去年12月按月升0.3%，符預期；11月按月升幅亦向上修訂0.1個百分點，至0.3%。按年計，上月零售銷售增速加快至5.8%，顯示美國消費開支穩健。

其後出爐的上周首次申領失業救濟人數，經季節調整後意外按周減少1萬人，至20.4萬人，低於預測的21.8萬人。美國去年12月進口指數按月升0.3%，符預期，出口則跌0.2%，遜預期。