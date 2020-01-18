即巿股評 港股直擊 國際財經

美國白宮經濟顧問庫德洛周三(15日)表示，總統特朗普政府將於今年大選期間宣布更多減稅措施，消息推動美股三個主要指數再次破頂，道指與標普500指數同時創出收市新高，納指則錄得歷來第二高收市。

標指勢如破竹，由去年10月初低位輾轉上揚，迄今累漲逾15%，並進一步拋離中長期平均值，現水平較50天線和200天線分別高出1個及1.3個標準差。當然，根據往績，在最極端情況下，標指可以升至高於50天線2.6個標準差(200天線則為2.4個標準差)，才見頂回調。

整體美股估值正被質疑過分昂貴，繼市銷率(P⁄S)和企業價值倍數(EV/EBITDA)之後，市盈增長率(Price/Earnings To Growth Ratio, PEG)也破頂，代表愈來愈多價值比率攀至歷史高峰。有一定投資經驗的讀者相信對投資聖手彼得林治(Peter Lynch)不會太陌生，按照他一直提倡使用結合增長和估值的PEG來看，標指市盈率相對每股盈利增長比率已攀至1.8倍，附【右圖】所見，這是1985年有紀錄以來最高，意味標指估值過高，考慮到企業盈利尚未復甦，則高估程度或更嚴重。

美股業績期已拉開序幕，企業陸續派發上季成績表，金融數據供應商FactSet估計，標指成分股2019年第四季收益(earnings)或按年下跌2%；若一如預測，美企將連續4個季度出現盈利倒退，是2016年以來最差，能否支撐高估值，確實令人憂慮。

另一方面，中美第一階段貿易協議周三終在白宮簽署，惟擾攘了近20個月，該因素早被市場消化，未能刺激美股，標指與納指臨收市前更一度溫和倒跌，似有趁好消息出貨跡象。中美貿易關係將進入比較穩定階段，顯示美股需要尋找新引擎。

然而，利好因素欠奉，資金層面更轉利淡。去年9月中旬鬧「美元荒」，美國聯儲局透過公開市場操作(OMO)及購買短期國庫券方式向市場注入數以千億美元計流動性，分析相信是推升美股的主因。目前，年結資金緊張的壓力大為緩和，近日隔夜回購利率(overnight repo rate)也反覆回落，當短期流動性到期回籠後，如沒有需要，聯儲局將減少(甚至停止)回購市場操作，其資產負債表規模隨之收縮。

若聯儲局資產負債表再度「由擴轉縮」，情況等同QT(量化緊縮)，美股屆時有可能重演2018年下半年明顯下滑的歷史(詳見2020年1月9日「信析」及1月16日「沿圖論勢」)。

就技術走勢而言，標指過去幾個交易日升抵2019年初迄今形成的通道頂部(約3290點)便掉頭，反映上方阻力頗大，短期內如未能突破該關鍵水平，調整隨時出現。此外，標指14天相對強弱指數(RSI)續於70超買區附近徘徊，上衝空間有限，不排除後市將面臨較大沽壓，建議投資者考慮高位先行減磅。

信報投資研究部

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