國際財經

中美正式簽訂首階段貿易協議，加上企業業績理想，有利投資情緒，帶動美股三大指數曾創新高，標指首次升穿3300點，道指升勢持續。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報29186點，升156點或0.54%；標普500指數報3304點，升15點或0.46%；納指報9333點，升74點或0.81%。

中美簽訂首階段貿易協議後，市場開始關注第二階段貿談何時展開。美國總統特朗普在Twitter帖文表示，美國現在處於中美貿易第二階段開始的有利位置。

摩根士丹利(Morgan Stanley)去年第四季股東應佔盈利20.85億美元，按年增長53.2%；經調整後每股盈利1.2美元，好過市場預期的1.02美元。

數據方面，美國上月零售銷售按月升0.3%，符合市場預期，連續3個月上升。去年11月零售銷售升幅亦向上修訂至0.3%，高於前值的0.2%。

美國上月進口物價按月一如預期增長0.3%，升幅較去年11月加快0.2個百分點；進口物價按年亦升0.5%，是9個月以來首次錄得按年升幅，並創13個月以來最大升幅。

歐股方面，英國富時100指數報7607點，跌35點或0.46%；德國DAX指數報13418點，跌13點或0.1%；法國CAC 40指數報6035點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報23882點，升118點或0.5%。