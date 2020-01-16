國際財經

澳洲山火持續數月未能受到控制，燒毀至少2000棟房屋，並導致28人死亡。另外近期中東地緣政治局勢劇變，資金大量轉移至黃金、日圓、瑞郎等避險資產。澳元/美元於上周三(1月8日)曾跌至0.6846，刷新去年12月19日以來的近三周新低。

同日晚上，美國總統特朗普否認美軍被伊方導彈射殺的消息，令美伊雙方發動戰爭的風險大幅下降。此外，上周五(1月10日)公布的美國12月非農就業人數及12月平均小時薪資增幅遜於預期，美滙指數受壓回落，帶動澳元/美元終止6日連跌趨勢，一度從低位回升逾50點至0.6908。然而，市埸仍然對失控的山火會否沖擊澳洲經濟存在很大的擔憂，即使在中美雙方簽署第一階段貿易協議的利好消息下，澳元/美元在近日仍然保持橫行趨勢，滙價一直於0.6900水平附近波動。

值得留意的是，美國將於今晚(1月16日)21:30公布素有「魔鬼數據」之稱的12月零售銷售數據，若數據表現疲弱，或可推動澳元/美元進一步反彈至0.6940/60區域，但若數據表現優於預期增長0.3%，或會拖累澳元/美元短線走軟。

技術分析方面，澳元/美元於年初起便展開回調，以消化超買力量。滙價曾連跌6日，並跌至近三周新低0.6846。其後澳元/美元在前下降趨勢線頂部0.6840水平受到支持，並重新受到買盤追捧。若澳元/美元在短期內能突破0.6920及0.6960阻力的話，後市很大機會再度上探0.7000關口，甚至是0.7080水平。

交易策略方面，我們根據1月7日策略已於0.6860買入澳元/美元(上望0.6990，跌穿0.6800止損)，目前將止損移至0.6880。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供