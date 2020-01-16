國際財經

中美周三簽訂首階段貿易協議，但當中細節並沒有大驚喜，市場關注第二階段貿談何時開展，以及英國本月底正式脫歐，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7611點，跌30點或0.4%；德國DAX指數報13416點，跌14點或0.11%；法國CAC 40指數報6033點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報23795點，升31點或0.13%。

道指期貨暫報29086點，升57點。

中美完成簽署首階段貿易協議，中國承諾在未來兩年，增加總值2000億美元美國商品和服務採購。協議亦包括有關專利保護和打擊假冒商品，禁止中國透過提供利益來誘導技術轉移。中國亦將縮短審查和批准美國農業生物科技產品的時間。

美國財長努欽指出，中美若達成第二階段協議，美國將放寬對中國商品的關稅；又指美方在今次協議撤回部分關稅，而第二階段將會撤銷更多關稅。《環球時報》引述接近中國商務部的消息人士報道，中美兩國簽署第一階段貿易協議後，可能不會很快啟動第二階段會談。

中國國務院副總理劉鶴表示，中美經貿談判過程中有兩個重要條件，一是不傷害第三方，二是符合世界貿易組織原則；中國在大量進口的過程中，是按照市場原則供給規律進行。在關稅退坡問題上，美方承諾取消部分對華產品加徵關稅，實現加徵關稅由升到降的轉變。

英國脫歐方面，英國將1月31日正式脫離歐盟，但根據雙方同意的脫歐協議，英國仍受到歐盟規例制約，直至今年底前達成貿易協議。英國首相約翰遜表示，不會延長今年底的談判限期。

數據方面，德國去年12月消費物價指數(CPI)終值按月升0.5%，按年漲1.5%，符合預期。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.9美元，升0.09美元或0.16%；倫敦布蘭特期油報64.22美元，升0.22美元或0.34%。