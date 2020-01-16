國際財經

中美終簽訂首階段貿協，協議細節並沒有大驚喜，投資者擔心首階段貿協對關稅問題幫助不大，但相信仍可消除不明朗因素，市場將焦點轉向英國月底正式脫歐，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7633點，跌9點或0.13%；德國DAX指數報13441點，升9點或0.07%；法國CAC 40指數報6031點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報23826點，升62點或0.26%。

道指期貨暫報29085點，升56點。

中美周三完成簽署首階段貿易協議，中方將增加對美國產品的採購，協議緩解了中美兩國之間長達18個月的爭端。根據雙方簽訂的貿易協議文本，中國承諾在未來兩年，增加總值2000億美元美國商品和服務採購。協議亦包括有關專利保護和打擊假冒商品，禁止中國透過提供利益來誘導技術轉移。中國亦將縮短審查和批准美國農業生物科技產品的時間。

美國財長努欽指出，中美若達成第二階段協議，美國將放寬對中國商品的關稅；又指美方在今次協議撤回部分關稅，而第二階段將會撤銷更多關稅。不過，《環球時報》引述接近中國商務部的消息人士報道，中美兩國簽署第一階段貿易協議後，可能不會很快啟動第二階段會談。

英國脫歐方面，英國將1月31日正式脫離歐盟，但根據雙方同意的脫歐協議，英國仍受到歐盟規例制約，直至今年底前達成貿易協議。歐盟官員一直質疑與英國可否在11個月內談妥貿易協議，但英國首相約翰遜表示，不會延長今年底的談判限期。

美上周原油庫存意外減少，加上市場期待已久的中美首階段經貿協議簽署終於完成，美國對中國的能源供應很有可能大幅增加，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報58.03美元，升0.22美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報64.24美元，升0.24美元或0.38%。