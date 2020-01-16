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今日 16:14 國際財經

受5G帶動 台積電上季盈利勝預期

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外電報道，蘋果晶片製造商台積電的盈利前景優於預期，突顯該公司希望今年推出5G將帶動增長。

台積電去年第四季淨利潤1160.4億新台幣，高於市場預期1112.6億新台幣；營業利潤1242.4億新台幣，高於預期1211新億台幣；毛利率50.2%，預期為49.1%。利潤超出預期，主因是從蘋果到華為等客戶的智能手機均採用更先進的半導體。

該公司通過投資於晶片製造技術，以保持其相對於三星電子和英特爾的市場領先地位。其於去年在技術和產能上的支出近150億美元，為未來幾年5G智能手機的到來作準備。

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