國際財經

日本內閣府公布，11月核心機械訂單按月增加18%，升幅遠高於市場預期的3.2%，亦是2005年有可比數據以來的最大按月增幅，也是6月以來首次實現按月增長。

分析指出，11月核心機械訂單增加主要受大件商品、如火車訂單的提振。核心機械訂單被視為當地衡量未來6至9個月企業資本支出的指標，而企業支出已經幫助日本維持脆弱的經濟復甦。

當地第四季GDP數據將於下個月出爐。分析師預計，日本2019年第四季GDP將萎縮，因10月上調消費稅損及消費，而消費是日本經濟的一個主要增長動力。