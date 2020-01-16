國際財經

美國鋁業公布，去年第四季錄得虧損3.03億美元，前一年度同期獲利5100美元；每股經調整虧損31美仙，收入倒退27.3%至24億美元，分析員原預期為每股虧損21美仙與25億美元。

該公司預期，全球鋁材需求今年增長介乎1.4%至2.4%，出現供應過剩情況，逆轉去年短缺情況，額外供應量可能達100萬噸；氧化鋁供應則處於平衡狀態。

美鋁又公布，將關閉一間氧化鋁廠，以及進行原先的出售資產計劃。集團於去年10月公布，希望出售資產套現10億美元。

消息公布後，美鋁股價在市後時段跌近2%。





