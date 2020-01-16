熱門：

今日 08:49 國際財經

美鋁末季盈轉虧 料全球今年鋁材供應過剩

放大圖片

美國鋁業公布，去年第四季錄得虧損3.03億美元，前一年度同期獲利5100美元；每股經調整虧損31美仙，收入倒退27.3%至24億美元，分析員原預期為每股虧損21美仙與25億美元。

該公司預期，全球鋁材需求今年增長介乎1.4%至2.4%，出現供應過剩情況，逆轉去年短缺情況，額外供應量可能達100萬噸；氧化鋁供應則處於平衡狀態。

美鋁又公布，將關閉一間氧化鋁廠，以及進行原先的出售資產計劃。集團於去年10月公布，希望出售資產套現10億美元。

消息公布後，美鋁股價在市後時段跌近2%。


回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads