國際財經

美國白宮經濟顧問庫德洛周三表示，總統特朗普政府將於今年總統大選期間宣布更多減稅措施，消息刺激美股三大指數再創即市新高，道指與標指同時創下收市新高，納指則以歷來第二高收市。特朗普本港時間今日凌晨在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署中美首階段貿易協議，對美股未有造成進一步刺激，反而由於投資者擔心首階段貿協對關稅問題沒有大幫助，兩國簽署協議後，標指與納指收市前一度溫和倒跌，道指也近乎失去所有升幅。

道指首次以29000點或以上收市

道指盤初跌42點，其後轉漲最多187點，報29127點；收市仍升90點或0.31%，報29030點，首次以29000點或以上收市。標指高見3298點，收市報3289點，上揚0.19%；納指高見9298點，收市報9258點，升0.08%。醫療保險股UnitedHealth第四季盈利升幅大過市場預期，股價上揚2.83%，為表現最強的道指成分股。Visa抽高1.91%；藥廠默克(Merck)與輝瑞(Pfizer)分別攀升1.79%和1.50%。

折扣零售連鎖店Target稱，去年11月1日至12月31日，開業逾1年的網上零售渠道的銷售額上升1.4%，但警告今年1月及全年銷售增長，或只有原本預期3%至4%升幅的一半，股價插水6.59%。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)第四季每股盈利報8.34美元，高於預期的7.69美元，旗下管理資產總額創7.43萬億美元的新高，股價上漲2.30%。

市場對中美簽署首階段貿易協議的憧憬不大，亞歐股疲弱。德股和法股分別回落0.18%及0.14%，英股上揚0.27%。亞股方面，MSCI亞太指數(不計日本)和日股雙雙低收0.5%。

美元表現疲弱，兌歐羅尾段跌0.17%，報1.1148美元，美滙指數挫0.14%，報97.24，美元兌日圓偏軟在109.9日圓。弱美元利好金價，紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1554美元。

OPEC看淡需求 油價回吐1%

油市投資者不看好中美首階段協議對原油需求的支持，加上石油出口國組織(OPEC)看淡2020年前景，令油價受壓，紐約期油跌0.7%，每桶收報57.81美元，布蘭特期油挫0.8%，每桶收報64美元。

數據方面，紐約聯儲銀行製造業指數從12月的3.3升至4.8，勝過市場預期的3.6；讀數高於零反映行業正在改善。美國生產商價格指數(PPI)去年12月升0.1%，低過預期的0.2%，按年計升1.3%，符合預測。

美國周三再有大行公布業績，美國銀行第四季度盈利70億美元，較前一年同期跌4%，但美銀曾回購股份，導致流通股減少，加上債券交易收入反彈，令每股盈利增加6%，至74美仙，高於預期的68美仙。營業額跌1%，至225億美元，較市場估計的223.5億美元為多。大行高盛第四季營業額增加23%，報99.6億美元，遠勝預期的85.1億美元，不過季度盈利受法律撥備打擊，下跌22%，降至每股4.69美元，較估計的5.47美元低。