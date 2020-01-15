熱門：

今日 05:12 國際財經

美國成品油庫存升幅超預期 油價創數周新低

放大圖片

美國汽油與精煉油庫存大增的消息，拖累國際油價周三下滑，創下數周低位。

紐約2月期油收市跌42美仙或0.7%，每桶報57.81美元，是12月3日以來最低價格水平。倫敦布蘭特3月期油收市跌49美仙或0.8%，每桶報64美元，是12月11日以來最低。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存意外減少250萬桶，市場原本預期增加50萬桶。不過，上周汽油與精煉油庫存分別增加670萬桶與820萬桶，市場原本預期分別增加330萬桶與130萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，美國原油庫存增幅較預期高，特別是取暖用燃油庫存增加，對油價帶來負面打擊，而紐約期油交收地庫欣的庫存錄得數周以來首度上揚，也是不利因素。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，過往精煉油庫存甚少在年初便處於高水平，加上氣象估計2月氣溫暖和，油價形勢更加不容樂觀。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga認為，市場同時關注貿易議題，擔心儘管中美兩國簽訂首階段貿易協議，但爭拗仍會持續。

另外，石油出口國組織發表月報，預期2020年全球原油需求增幅為122萬桶，較原先估計高14萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads