國際財經

美國汽油與精煉油庫存大增的消息，拖累國際油價周三下滑，創下數周低位。

紐約2月期油收市跌42美仙或0.7%，每桶報57.81美元，是12月3日以來最低價格水平。倫敦布蘭特3月期油收市跌49美仙或0.8%，每桶報64美元，是12月11日以來最低。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存意外減少250萬桶，市場原本預期增加50萬桶。不過，上周汽油與精煉油庫存分別增加670萬桶與820萬桶，市場原本預期分別增加330萬桶與130萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，美國原油庫存增幅較預期高，特別是取暖用燃油庫存增加，對油價帶來負面打擊，而紐約期油交收地庫欣的庫存錄得數周以來首度上揚，也是不利因素。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，過往精煉油庫存甚少在年初便處於高水平，加上氣象估計2月氣溫暖和，油價形勢更加不容樂觀。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga認為，市場同時關注貿易議題，擔心儘管中美兩國簽訂首階段貿易協議，但爭拗仍會持續。

另外，石油出口國組織發表月報，預期2020年全球原油需求增幅為122萬桶，較原先估計高14萬桶。