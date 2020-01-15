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今日 04:24 國際財經

褐皮書:美經濟溫和增長 關注貿易不明朗

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聯儲局公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，認為2019年最後六周的美國經濟保持溫和增長，短期經濟前景保持輕微正面，但貿易關係緊張帶來負面影響。

報告表示，期內美國經濟表現與去年大部分時間相同，唯一特別之處是，雖然製造業整體表現持平，但部分地區的製造、運輸與能源行業開始裁員；另外，消費開支推動整體經濟向好，個別地區的銷售則持平。也有部分地區指物價升幅開始加快，步伐尚屬受控。

另外，報告提及大部分地區的受訪者關注貿易不明朗問題，有關問題也影響商界的投資決定。

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