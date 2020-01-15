國際財經

中美首階段貿易協議簽署儀式周三在美國白宮舉行，美國總統特朗普與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，分別率領兩國經貿團隊出席簽署儀式。雙方代表分別發表致詞後，特朗普與劉鶴正式簽署首階段貿易協議。

特朗普在簽署儀式致詞時形容，中美首階段貿協具時代意義，他將於不久將來到訪中國，強調兩國有良好關係，他與習近平也有很好的私交。

特朗普表示，第一階段協議將使中國對美國的製造業採購增加750億美元，能源採購增加500億美元，農產品採購增加500億美元，服務採購增加400億美元；合共向美國多買2000億美元產品，為歷來最大規模的一個貿易協議。完成簽署首階段貿協後，兩國將立即啟動第二階段的貿協談判。

特朗普再次批評聯儲局政策

特朗普也再次批評美國聯儲局，指聯儲局及前任政府未能採取適當措施，令美國面對外國競爭時處於更有利位置。

劉鶴在儀式上讀出國家主席習近平給予特朗普的口信，習近平表示，中美在平等互利原則下達成首階段貿協，有利於中美兩國的利益，雙方願意共同努力，為兩國人民帶來更多實惠。中國期望美國公平對待華資企業，支持兩國學術交流活動。

劉鶴表示，中美達成首階段貿協，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。兩國將集中精力，落實好已達成的首階段貿協，而良好的開端將是成功的一半。隨着中國人民生活水平提高，全面建設小康社會，人均國內生產總值跨越1萬美元，巨大消費市場正在形成，歡迎外國投資在中國，中國亦會加強保護知識產權。

