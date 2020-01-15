國際財經

市場靜待中美稍後簽署的首階段貿易協議，道指和標指更曾創新高。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報29061點，升121點或0.42%；標普500指數報3293點，升10點或0.32%；納指報9287點，升36點或0.39%。

中美即將於周三美國時間早上11時30分，在白宮簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普將於簽署協議後，與中國國務院副總理劉鶴共晉午餐。

不過，美國財長努欽卻表明，美國對中國的關稅將繼續實施，直至達成第二階段協議。如果很快進入第二階段談判，特朗普可能考慮取消關稅作為第二階段的一部分。

他表示，一些技術和網絡安全問題將在旨在結束中美貿易爭端的協議的下一章節中得到解決，「我認為第一階段協議中解決了很多技術問題。除金融服務外，其他某些服務領域的問題將被納入第二階段協議。還有其他一些網絡安全問題也將在第二階段協議中解決」。

金融股繼續公布業績，美國銀行(Bank of America)去年第四季普通股東應佔盈利67.48億元(美元‧下同)，按年下跌4.13%，每股盈利0.74元，仍高於市場預期0.68元。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)去年第四季股東應佔盈利13.01億元，按年增長40.35%，每股盈利8.29元；撇除特殊項目後，每股盈利8.34元，同樣超出市場預期。

歐股方面，英國富時100指數報7623點，升1點或0.01%；德國DAX指數報13411點，跌45點或0.34%；法國CAC 40指數報6019點，跌21點或0.35%；意大利富時MIB指數報23768點，跌159點或0.67%。