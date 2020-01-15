國際財經

亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)表示，已經踏入2020年，如果還是有人否認氣候變化，那就是危險和沒有道理的。

貝索斯在印度新德里舉行的一場中小企業峰會上講話時指出，氣候變化是一個大問題，警告地球是一個「有限的星球」。在10年或20年前，確實有人不承認氣候變化的真實性，但到了今天，「任何人如果不承認氣候變化是真實存在─人類正以一種非常重大和危險的方式影響着這個星球─那真的是沒有道理」。

他強調，這是一個大問題，如果要在這個問題上取得進展，就必須在世界各地採取集體行動。

亞馬遜去年公布「氣候承諾」(climate pledge)，旨在提前10年實現《巴黎協定》的目標，承諾到2024年可再生能源在該公司的能源使用中佔80%，希望到2030年時，亞馬遜將實現零排放。

貝索斯稱，當像亞馬遜這樣的大公司作出氣候承諾時，真的會令事情有進展，因為這不僅是亞馬遜，還有相關的供應鏈。當亞馬遜兌現這一承諾，供應鏈也必須兌現這一承諾。他又說，正在利用自己的人脈，與世界各地的企業行政總裁就氣候變化政策進行合作。

與貝索斯不咬弦的美國總統特朗普，過去一直對氣候變化問題有所質疑，早前更宣布美國退出《巴黎協定》。