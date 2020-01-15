熱門：

今日 22:43 國際財經

貝索斯籲勿再懷疑氣候變化真實性

放大圖片

亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)表示，已經踏入2020年，如果還是有人否認氣候變化，那就是危險和沒有道理的。

貝索斯在印度新德里舉行的一場中小企業峰會上講話時指出，氣候變化是一個大問題，警告地球是一個「有限的星球」。在10年或20年前，確實有人不承認氣候變化的真實性，但到了今天，「任何人如果不承認氣候變化是真實存在─人類正以一種非常重大和危險的方式影響着這個星球─那真的是沒有道理」。

他強調，這是一個大問題，如果要在這個問題上取得進展，就必須在世界各地採取集體行動。

亞馬遜去年公布「氣候承諾」(climate pledge)，旨在提前10年實現《巴黎協定》的目標，承諾到2024年可再生能源在該公司的能源使用中佔80%，希望到2030年時，亞馬遜將實現零排放。

貝索斯稱，當像亞馬遜這樣的大公司作出氣候承諾時，真的會令事情有進展，因為這不僅是亞馬遜，還有相關的供應鏈。當亞馬遜兌現這一承諾，供應鏈也必須兌現這一承諾。他又說，正在利用自己的人脈，與世界各地的企業行政總裁就氣候變化政策進行合作。

與貝索斯不咬弦的美國總統特朗普，過去一直對氣候變化問題有所質疑，早前更宣布美國退出《巴黎協定》。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads