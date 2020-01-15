國際財經

隨着中東緊張局勢逐漸緩和，倫敦金於上周四(1月9日)已跌至1540.04美元，較1月8日觸及的近七年高位1611.24美元回吐逾70美元。儘管美國於上周五(1月10日)公布的12月非農就業人口僅增加14.5萬人，低於市埸預期增加16萬人，一度帶動金價反彈至1562.99美元，但全周累計倫敦金只有0.65%升幅，幾乎將周初裂口上升後的所有漲幅全部回吐。

倫敦金於本周持續下跌，由於中美第一階段貿易協議即將簽署，加上中東局勢緩和，抑制了對黃金的避險需求，金價於周二(1月14日)跌至1535.76美元，刷新1月3日以來的逾一周新低。但其後金價再度受到逢低買盤的支持，目前已反彈至1552美元附近。市埸須留意美國將於周四(1月16日)21:30公布12月零售銷售及進口物價指數(PPI)，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金創近七年新高1611.24美元後大幅回落，並跌破1548美元(由2019年11月12日低位1445.46至2020年1月8日高位1611.24上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)至七日低位1535.76美元，但目前金價似乎於18日指數移動平均線1530-1531美元(同時也是上升支持線)附近有不俗支持並已展開反彈。若短期倫敦金能進一步突破1555美元，後市或會進一步反彈至1565美元甚至1570美元附近。

交易策略方面，早前於1月9日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待金價回落至1529-1530美元買入，上望1552美元，跌穿1525美元止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供