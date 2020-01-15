國際財經

中美即將簽訂首階段貿易協議，惟美方率先表明將維持對中國商品的關稅，直至達成第二階段貿協，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7636點，升13點或0.18%；德國DAX指數報13438點，跌17點或0.13%；法國CAC 40指數報6038點，跌2點或0.04%；意大利富時MIB指數報23842點，跌85點或0.36%。

道指期貨暫報28890點，跌44點。

中美即將於周三美國時間早上11時30分，在白宮簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普將於簽署協議後，與中國國務院副總理劉鶴共晉午餐。

不過，在中美雙方簽署首階段貿易協議前夕，美國財長努欽表明，美國對中國的關稅將繼續實施，直至達成第二階段協議。如果很快進入第二階段談判，總統特朗普可能考慮將取消關稅作為第二階段的一部分。

數據方面，德國去年經濟增長0.6%，符合市場預期，但創下2013年以來最弱的增幅，較2018年的增長1.5%明顯放緩。法國去年12月消費物價調和指數(HICP)終值按月上漲0.5%，按年則上漲1.6%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報57.93美元，跌0.3美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報64.18美元，跌0.31美元或0.48%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周官方原油庫存數據，分析員預期上周原油庫存將增加50萬桶，汽油與精煉油庫存分別料升330萬桶與130萬桶。