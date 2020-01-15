國際財經 即巿股評

中美今晚將會簽首階段貿易協議，但美方突然發聲明，稱雙方無口頭或書面承諾進一步減關稅，市場立即打咗個突，港股一度插逾兩百點，市場擔心簽完紙便散水，暫時建議大家以標普500指數20天線(現處3283點)作為牛熊分界，一旦跌穿便要減倉。

Beyond Meat六日狂飆57%

屬本欄今年五隻黑馬股之一，人造肉Beyond Meat(BYND)，上周五本欄一篇「Beyond Meat Get Set Go」，不知戰友有冇跟進，但文章出街後不足一星期，最新睇法是先講句「唔好意思」，就喺建議短炒的朋友要落車或減持。

箇中原因是Beyond Meat過去六個交易日大發神威，不單重上一百美元大關，昨日更一度波動過大觸發停牌，收造117.05美元，僅升2.4%，但連升六個交易日，狂飆五成七。

Beyond Meat除了因為麥當勞計劃擴大測試範圍至52家餐廳外，主席Seth Goldman昨日向媒體表示，希望今年進軍內地市場，現正積極擴大業務範圍，故此大腳踢高股價，更遠筆者超短線目標價110美元甚遠，故此建議減持，留待低位再買，中線依然睇170美元。

另一隻黑馬股維珍銀河(SPCE)亦相當威水，股價已屢創上市後新高，上日收造13.97美元，升1.97%，更比去年11月底低位6.99美元爆升逾一倍，此股入場門檻極高，兼且做有錢佬富豪生意，當然高位會勁CHOK，但極具變成「發達股」潛力，低位買咗值得恭喜，最好放在床下底唔理。

黑馬股還有隻叫香港電視(01137)，此股由3蚊起步，今日一度觸及4元大關，表現亦相當唔曳，王維基依然值得信賴。另外新氧(SY)表現亦唔錯，京信通信(02342)是五隻黑馬股中表現最弱，但其實升幅亦唔差，基本上除Beyond Meat升得太勁外，餘下四隻仍傾向穩中向好為主。

買金礦股及Cloudflare

去年底建議大家可留意四個投資主題，包括內房、金礦、科技股及雲網絡安全，當中內房最近表現偏弱，主要受配股消息所累，尤其融創(01918)發完5.4億美元債後，緊接再配股挖70億港紙走影響，內房股短期難發圍。

金礦股則受累近日金價回落，相關股份亦自然跟跌，反而是吸納時機，一旦中美今晚簽完字散水，金價便是最佳對沖工具，而昨日在《政觀其辯》建議買有比特幣概念的嘉楠(CAN)，邏輯亦一樣。

最後是雲網絡安全股，龍頭CrowdStrike(CRWD)及Zscaler(ZS)，股價由低位回升分27.9%和33.7%，現已變得唔值博，Cloudflare(NET)反而墮後，現具追落後空間，穿16美元止蝕，中線望22美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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