國際財經

中美即將簽訂首階段貿易協議，惟美方率先表明將維持對中國商品的關稅，直至達成第二階段貿協，投資者對首階段貿協會否有利全球經濟前景存疑，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7614點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報13413點，跌42點或0.32%；法國CAC 40指數報6029點，跌11點或0.19%；意大利富時MIB指數報23795點，跌133點或0.56%。

道指期貨暫報28864點，跌70點。

中美即將於周三美國時間早上11時30分，在白宮簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普將於簽署協議後，與中國國務院副總理劉鶴共晉午餐。不過，在中美雙方簽署首階段貿易協議前夕，美國財長努欽表明，美國對中國的關稅將繼續實施，直至達成第二階段協議。如果很快進入第二階段談判，總統特朗普可能考慮將取消關稅作為第二階段的一部分。

另外，《紐約時報》引述消息稱，作為中美貿易協議的一部分，中國承諾懲罰侵犯或竊取公司商業機密的中國公司。中國亦將停止指引中國公司，通過收購獲取外國技術，包括中止中國國有企業進行會損害美國利益的收購，中國亦同意不強迫公司轉讓技術。

此前，特朗普政府將中國從貨幣操縱國名單之中移除，被視之為釋出善意之舉。

美國上周原油庫存增加，加上美國打算維持對中國商品的關稅，市場擔心待簽的中美第一階段貿易協定可能不會帶來更多燃料需求，油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報57.99美元，跌0.24美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報64.26美元，跌0.23美元或0.36%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周官方原油庫存數據，分析員預期上周原油庫存將增加50萬桶，汽油與精煉油庫存分別料升330萬桶與130萬桶。